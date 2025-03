Toro, ti ricordi Stojkovic? L’ex promessa ora è in D e gioca nella Kings League

Da giovane promessa granata alla Serie D. Il classe 2002 sta tentando di sfondare nella lega creata dall'ex Barcellona Piqué

Giacomo Stanchi Redattore 26 marzo - 18:30

Da giovane promessa alla Kings League, l'ex Torino Dennis Stojkovic - dopo una storia travagliata - sta trovando spazio e visibilità nel torneo organizzato da Gerard Piqué. Il serbo ha, poi, racimolato qualche convocazione con Ivan Juric in prima squadra, senza però mai esordire. E' un classe 2002, di ruolo trequartista, che, dopo aver fallito il salto nel grande calcio, sta tentando di trovare gloria nella squadra degli Stallions nella Kings League. Inoltre, il serbo gioca in Piemonte in Serie D: dopo una prima parte di stagione al Chieri è passato al Chisola, nella prima cintura torinese.

Torino, Stojkovic: "Ho avuto una piccola sfiga" — Dennis Stojkovic di recente ha dichiarato: "Al Torino ho avuto una piccola sfiga. Un giorno di rifinitura ebbi un infortunio di quattro mesi e non si riusciva a capire cosa avessi". L'avventura granata del trequartista serbo al Toro non fu felice e terminò con la risoluzione consensuale di un contratto di tre anni nel 2021. Quell'infortunio di cui si parla bloccò la sua esperienza al Torino di Ivan Juric: aveva svolto il ritiro precampionato a Santa Cristina e debuttato in campionato con la Primavera, ma poi ha rimediato un infortunio alla caviglia che lo aveva messo ko per diverse settimane. Nel frattempo, però, le gerarchie della prima squadra si erano definite e la stessa Primavera aveva già diversi fuoriquota su cui contare come Garbett e Lindkvist.

Stojkovic: un girovagare fallimentare. E ora.. — Dopo l'addio al Torino per Stojkovic è iniziato un lungo girovagare: prima con la Primavera del Rijeka, poi con il Leotar Trebinje in Bosnia e infine in Serbia al Radnicki Nis. Il richiamo dell'Italia si è fatto sentire direzione Serie D: il Chieri e il Chisola le due destinazione. La qualifica di non professionista nella quarta serie italiana gli permette, però, di legarsi agli Stallions, club che milita nella Kings League (il format di tornei di calcio a 7 nato in Spagna nel 2022 su iniziativa dell'ex-calciatore Gerard Piqué e dello streamer Ibai Llanos, e organizzata dal fondo di investimento Kosmos Global Holding). Dopo aver mancato l'approdo nel grande calcio, l'ex può dire la sua in una lega che sta avendo grande visibilità.