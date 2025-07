Toro, Zapata detta la linea: “La scorsa stagione ci insegni qualcosa”

Inter, Fiorentina e Roma, giusto per fermarsi alle prime tre. C'è un avvio di fuoco ad attendere il Toro, un avvio tutt'altro che facile. “Lo sappiamo, ne siamo consapevoli, quindi stiamo lavorando per essere all’altezza - detta la linea Zapata -. Sarà un campionato duro e una stagione importante. Tutte le squadre si stanno rinforzando molto bene. Ormai non è un segreto, prendi il cellulare e vedi il calciomercato di tutti. Siamo consapevoli di questo e stiamo lavorando per essere pronti per la prima partita”.

Obiettivo continuità: "Non dobbiamo ripetere gli stessi errori"

Un importante insegnamento dovrà arrivare anche dalla passata stagione, decisamente altalenante. Dopo l'avvio da urlo, con tanto di primato in solidaria, il crollo post infortunio di Zapata, passando ancora per la ripresa di inizio 2025 e il finale di stagione "in ciabatte". "Spero che la scorsa stagione ci abbia lasciato qualcosa - analizza il capitano -. Ci sono stati momenti di difficoltà che devono insegnare qualcosa. E quest’anno dobbiamo cercare di migliorare, soprattutto nella continuità. Perché l’anno scorso abbiamo iniziato bene, poi abbiamo avuto difficoltà. Da gennaio con i ragazzi nuovi che sono arrivati abbiamo avuto una spinta in più e sembrava che potessimo ripartire, poi abbiamo perso di nuovo continuità. In questa stagione dobbiamo essere continui anche nei momenti di difficoltà. Ci stiamo allenando per quello, anche mentalmente. Per questo dico che la stagione scorsa deve aver lasciato un insegnamento in modo da non ripetere gli stessi errori”.