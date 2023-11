Bellanova e l’intreccio con il Torino. Le statistiche? “Posso e devo fare meglio”

L'esterno del Torino, tra le capacità principali ha quella di sfrecciare sulla fascia: "La velocità per me è tutto - dice Bellanova - , ce l’ho dentro: è la caratteristica che mi ha sempre contraddistinto. Ma devi lavorare per farla rendere al meglio, con Juric sto migliorando le mie lacune - continua il giocatore - . Le statistiche dicono che sono il secondo giocatore per cross effettuati, ma sul tabellino ho fatto solo un assist contro la Salernitana. Ho anche avuto un po’ di sfortuna, ma la realtà è che posso e devo fare molto meglio sia nei cross che nei gol: da quinto, devo fare tre o quattro reti stagionali, soprattutto per il gioco che ha il mister."

Raoul Bellanova pensa sia l'ora di cambiare passo e dimostra il vero volto della squadra: "Sembra l’andamento perfetto con quattro vittorie, quattro pari e quattro sconfitte, ma penso che abbiamo pagato dazio quando abbiamo fatto quelle sconfitte di fila all'inizio, anche se c'è da dire che abbiamo sfidato grandi squadre - sostiene l'esterno granata - . Ultimamente ci siamo ripresi, abbiamo vinto due partite consecutive e penso che a Monza meritavamo i tre punti. Adesso ci siamo, guardiamo una partita per volta per fare punti e soprattutto per regalare gioie ai tifosi".

Questa sera al Dall'Ara il Torino affronterà il Bologna e Bellanova conclude con un piccolo commento su quello che sarà il match: "Sarà una partita veramente difficile, ho rispetto per Thiago Motta perché fa giocare la squadra con un bellissimo calcio, non buttano mai via il pallone, giocano sempre palla a terra - spiega Bellanova - . Davanti hanno un giocatore secondo me davvero forte come Zirkzee, ha un'eleganza e una tecnica incredibile. Noi comunque non andremo a Bologna per guardarli giocare, ma per cercare di fare più punti possibile. Daremo tutto, cercheremo di superarli in classifica".