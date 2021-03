Belotti segna contro la Bulgaria: esultanza speciale per la figlia

Nazionale / Il numero 9 del Torino ha dedicato il gol segnato con la Nazionale alla figlia nata da poche settimane

Andrea Belotti ha aperto le marcature con la maglia azzurra nella sfida giocata in Bulgaria e per festeggiare ha scelto un'esultanza con dedica speciale. Poche settimane fa è nata sua figlia Vittoria e il capitano del Toro ha deciso di dedicarle il gol, realizzato con la maglia azzurra, mostrando alle telecamere la "V" fatta con le dita riferendosi proprio all'iniziale del nome della sua primogenita. In seguito al triplice fischio, che ha chiuso il match in terra bulgara, il numero 9 azzurro ha confermato il significato di questa dedica rispondendo così ai microfoni di Rai Sport.