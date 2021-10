Bolivia-Paraguay 4-0, batosta per Sanabria: sbaglia un rigore e viene sostituito

La Selezione del giocatore granata subisce una sconfitta molto pesante: la prova dell'attaccante non è sufficiente

Gualtiero Lasala

Sconfitta molto pesante per il Paraguay di Sanabria, che subisce un sonoro 4-o da parte della Bolivia e termina nel peggiore dei modi la sosta di ottobre per le Nazionali. In classifica i paraguaiani sono in caduta libera. Dalla ricerca di ingresso nelle prime quattro, sono finiti infatti dopo tre partite al terzultimo posto, superati dal Cile e proprio dalla stessa Bolivia.

PRESTAZIONE - La sfida di questa notte è cominciata con una doccia fredda dopo 20 minuti: Ramallo con una conclusione potente ha portato in vantaggio la Bolivia. Ma esattamente tre minuti dopo il Paraguay ha avuto l'opportunità di pareggiare su rigore, concesso dopo un fallo di mano di Sagredo in area. Sanabria si è presentato sul dischetto, ma ha calciato malissimo: pallone molto alto sopra la traversa e occasione sprecata malamente. Dopodiché, il giocatore granata è letteralmente sparito dai radar. L'ultimo tentativo è stato nel secondo tempo, quando ha tentato la conclusione con il sinistro, che si è spenta abbondantemente fuori. Al 53' è anche sostituito e dopo la sua uscita la Bolivia ha dilagato. Un gol proprio dopo la sua sostituzione, per poi concludere l'opera all'84' con Abrego e al 94' con Fernandez.

RIENTRO - Termina così, con una brutta prestazione la pausa per le Nazionali di Tonny Sanabria. Adesso dovrà resettare il tutto e mettersi in viaggio per Torino, dove lo aspetta Juric per la trasferta a Napoli. Nelle prossime ore prenderà l'aereo e nella mattinata di domani dovrebbe arrivare nel capoluogo piemontese.