Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro Bologna-Torino 0-0, le statistiche: granata compatti, cinismo ancora da trovare

IL TEMA

Bologna-Torino 0-0, le statistiche: granata compatti, cinismo ancora da trovare

bologna-torino
I ragazzi di Baroni solidi e compatti, ma poco incisivi. Dati chiave su tiri, passaggi, recuperi e perché il prossimo step è il cinismo.
Marco De Rito
Marco De Rito Redattore 

“Abbiamo alzato il livello di attenzione, compattezza e distanze… Volevamo questo tipo di partita perché il Bologna è veemente. Dovremo migliorare nella gestione palla, ma i ragazzi hanno fatto bene”,ha dihciarato Marco Baroni dopo Bologna-Torino terminato con un pareggio a reti inviolate. Alla domanda sul “prossimo step”, la risposta è nei dati: solidità ritrovata, ma serve più freddezza quando si arriva negli ultimi trenta metri.

Le occasioni di Bologna-Torino

—  

Match bloccato e poco brillante sotto porta: Bologna 11 tiri, Torino 8, con 3 vs 2 nello specchio. Skorupski quasi inoperoso (2 parate), Paleari leggermenter più sollecitato (3 parate). I rossoblù hanno spinto soprattutto dai lati (27 cross totali, 5 riusciti) senza sfondare; il Toro ha creato meno volume (14 cross, 3 riusciti) e ha avuto un’unica, vera palla nitida con Adams. Qui sta il margine citato da Baroni: arrivare meglio sull’ultimo passaggio e finalizzare.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

L’atteggiamento delle due squadre

—  

La gara ha seguito il copione previsto: Bologna più palleggio e campo (69% di possesso palla), Torino corto e ordinato. I granata in media sono stati 4cm più corti rispetto agli avversari nell'arco dei 90'. I numeri lo raccontano con chiarezza: passaggi riusciti 543 a 190 (precisione 90% vs 73%), passaggi nell’ultimo terzo 89 a 26 e passaggi chiave 9 a 5 per i padroni di casa. Dall’altra parte, i granata hanno compensato con energia e letture difensive: 47 recuperi (Bologna 40) e tante coperture sull’area, accettando di stare più bassi e “sporcando” la manovra avversaria (falli fatti 20 a 11). La scelta di campo ha funzionato: clean sheet in un contesto di forte pressione.

Il piano difensivo del Torino ha tenuto, coerente con la crescita nelle ultime settimane sottolineata da Baroni. Per salire di livello serve ora più cinismo: aumentare qualità dell’ultima scelta (solo 2 tiri in porta e 3 cross riusciti) e gestire con calma le ripartenze. La base c’è; il passo successivo è trasformare le chance in gol.

 

Fonte dati: Match Report Lega Serie A, Bologna-Torino (Giornata 9, 29/10/2025).
, Bologna-Torino (Giornata 9, 29/10/2025).

 

 

Leggi anche
Le pagelle di Bologna-Torino 0-0: la difesa non concede nulla
Bologna-Torino 0-0, il tabellino: tre ammoniti tra i granata

© RIPRODUZIONE RISERVATA