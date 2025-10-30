Bologna-Torino 0-0, le statistiche: granata compatti, cinismo ancora da trovare

L’atteggiamento delle due squadre

La gara ha seguito il copione previsto: Bologna più palleggio e campo (69% di possesso palla), Torino corto e ordinato. I granata in media sono stati 4cm più corti rispetto agli avversari nell'arco dei 90'. I numeri lo raccontano con chiarezza: passaggi riusciti 543 a 190 (precisione 90% vs 73%), passaggi nell’ultimo terzo 89 a 26 e passaggi chiave 9 a 5 per i padroni di casa. Dall’altra parte, i granata hanno compensato con energia e letture difensive: 47 recuperi (Bologna 40) e tante coperture sull’area, accettando di stare più bassi e “sporcando” la manovra avversaria (falli fatti 20 a 11). La scelta di campo ha funzionato: clean sheet in un contesto di forte pressione.