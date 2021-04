Bologna-Torino, Belotti: “Superlega? Noi concentrati sul campionato”

Le parole del capitano granata prima dell'inizio della sfida tra Bologna e Torino valida per la 32^ giornata di Serie A

Poco prima dell'inizio del match Bologna-Torino, valido per la 32^ giornata di Serie A, Andrea Belotti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, rilasciando le seguenti dichiarazioni sulla Superlega: "Tutti abbiamo sentito quello che è successo ma non sappiamo cosa c’è stato dietro e quindi non possiamo parlarne da vicino. Da fuori possiamo dire che ha scombussolato tutto, però visto che non ci riguardava noi siamo rimasti concentrati solo sul campionato".