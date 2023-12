Soppy incolore con l’Udinese: un 2024 da Toro o niente riscatto dall’Atalanta

Tempo di bilanci in casa Torino: sole 5 presenze per Soppy in una prima parte di stagione opaca. Ora il nuovo anno tra campo e calciomercato,

Redazione Toro News

Contro l’Udinese ha avuto la grande occasione per mettersi in mostra, ma Brandon Soppy non è riuscito a sfruttare la chance datagli da Ivan Juric, che ha puntato sull’esterno per tappare il buco lasciato dal diffidato Raoul Bellanova. Fin qui Soppy ha deluso in granata, sullo sfondo un 2024 in cui, se non dovesse arrivare un svolta tecnica e d’atteggiamento, rischierebbe di scalare indietro nelle gerarchie e un riscatto che diventerebbe sempre più difficile.

Soppy, il riscatto è nelle sue mani ma le chance diminuiscono — Arrivato in concomitanza con Duvan Zapata dall’Atalanta, a 5 mesi dal suo approdo in granata, Soppy non sta ripagando la fiducia della società, a causa anche di uno stop forzato per infortunio che l'ha tenuto ai box per alcune settimane. Juric gli ha concesso due maglie da titolare in questa stagione - su cinque presenze totali -, l’ultima delle quali nell’incontro con l’Udinese in cui il classe 2002 francese non ha ben figurato. Un prova incolore e sottotono da 5 in pagella che ha fatto rimpiangere Bellanova. Troppo timido col pallone fra i piedi, pochi rifornimenti per gli attaccanti e qualche amnesia di troppo in quella difensiva che hanno costretto Juric a sostituirlo con Vojvoda dopo un quarto d’ora dall’inizio del secondo tempo. Con questo Bellanova in grande forma e la finestra del calciomercato invernale dietro l’angolo, Soppy avrebbe dovuto dimostrare un po’ più di coraggio e iniziativa per convincere il tecnico.

Considerando che il Toro è uscito dalla Coppa Italia, si avvicina l’ombra di un 2024 da spettatore non pagante per l’esterno in prestito dall’Atalanta, inoltre, se non dimostrerà un pizzico di personalità in più, Juric potrebbe preferirgli uno tra Vojvoda o Lazaro. Se dovesse verificarsi questa situazione, sarebbe a rischio anche il riscatto a 7 milioni dall’Atalanta. Restano ancora 20 partite, Brandon ha in mano il suo futuro, toccherà a lui giocarsi le sue carte nel modo giusto.

