Bremer fa impazzire Vlahovic: social scatenati. E sul profilo Twitter del Torino…

Ancora una volta Bremer è l'incubo di Vlahovic: il difensore brasiliano ieri - venerdì 18 febbraio - ha annullato il neo attaccante bianconero costringendo Allegri alla sostituzione

Gleison Bremer ancora una volta ha annullato Dusan Vlahovic (QUI le pagelle del match di ieri sera). Dopo non aver fatto toccare palla al serbo lo scorso 10 gennaio quando l'attaccante vestiva ancora la maglia della Fiorentina, il difensore brasiliano è diventato l'incubo di Vlahovic: anche ieri sera - venerdì 18 febbraio in occasione del Derby della Mole numero 204 - Bremer non ha concesso mezzo centimetro al neo attaccante bianconero, costringendo di fatto Allegri a sostituirlo al 74'. I social si sono scatenati esaltando la prestazione del difensore granata e il profilo Twitter del Torino non ha perso l'occasione per stuzzicare il numero 7 della Juventus chiedendo "le 10 cose che Bremer ha nella sua tasca dei pantaloni".