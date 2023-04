Cairo: “Nel 2013/14 alla 30^ avevamo gli stessi punti e poi chiudemmo settimi”

Al termine della partita contro la Salernitana, il presidente granata ha commentato il momento in casa Toro

Il patron del Torino, Urbano Cairo , in seguito alla partita pareggiata per 1-1 contro la Salernitana ha commentato il momento della sua squadra ai microfoni dei giornalisti presenti allo stadio. Di seguito le sue risposte alle domande.

Il Toro non vince in casa dal 6 marzo con l'1-0 contro il Bologna."Ma io sono fiducioso per questo finale di stagione. Nel 2013-2014, avevamo gli stessi punti di oggi alla trentesima giornata. Poi chiudemmo settimi, a quota 57".