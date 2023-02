Cairo sui diritti tv: “Prorogare per un paio di anni i diritti a chi li ha già”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, al termine della presentazione in Campidoglio per il Giro d'Italia ha parlato del tema dei diritti TV per il campionato di Serie A. Le domande riguardavano la modifica alla legge Melandri che regola i diritti TV ed è al vaglio la proroga per i contratti attualmente in scadenza nel 2024 con Sky e Dazn. Questi ultimi potrebbero essere prolungati fino al 2026. Di seguito le dichiarazioni del patron granata sull'argomento: "Da parte della Serie A c’è un certo tipo di orientamento che in questo momento il governo non ha confermato. Credo che tutto vada ragionato con attenzione, certamente prorogare per un paio di anni i diritti a chi li ha già, se avessimo la certezza che questo avvenga, sarebbe importante. Diversamente, potrebbe sembrare un segnale di debolezza. Scelta conservativa? È una scelta di prudenza. A volte chi investe in borsa dice ‘Vendi, guadagna e pentiti’. Dipende dalla propulsione al rischio che uno ha". La proposta della proroga dei diritti tv è stata però bocciata con fermezza dal governo, lasciando sorpresi i vertici della Serie A. Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini ha infatti affermato: "Questo cambio di direzione ci ha sorpresi. L'emendamento era della maggioranza. Siamo curiosi di capire che cosa sia successo, è una proroga, non costa e non è autonomatica".