Cajo in concerto all’Hiroshima: l’artista dal cuore granata

Cajo – artista torinese trapiantato in Spagna – andrà in concerto all’Hiroshima Mon Amour di Torino, oggi, giovedì 22 maggio, per celebrare l’uscita di Redivivo, il suo nuovo album. La musica di Cajo è disseminata di riferimenti a Torino e al Toro, per il quale prova un sentimento profondo, che trova espressione nelle sue parole e nei suoi gesti. Come nel giugno 2005, quando alla vigilia del ritorno della finale playoff contro il Mantova, salì a Superga, poi si diresse al Filadelfia e montò una tenda da campeggio nel cuore del campo. Insomma, il granata è profondamente radicato nella storia di Cajo. L'artista tornerà a Torino per cantare un album che non parla di calcio, ma che porta con sè delle sensazioni e esperienza di vita legate anche a quella passione viscerale che caratterizza il tifoso granata.