Campionato Primavera 1, il calendario: per il Toro esordio in casa con la Roma

Ecco il calendario completo del campionato Primavera 1 TIM 2021/2022

Sabato 28 agosto avrà inizio il campionato Primavera 1 TIM 2021/2022. Il Torino di Federico Coppitelli debutterà in casa contro la Roma, mentre la prima gara fuori dalle mura amiche sarà contro il Pescara alla terza giornata. Il derby, invece, è in programma l'8 gennaio 2022 (andata in casa - ritorno in trasferta) alla quindicesima giornata di campionato. Con il nuovo format a 18 squadre, dunque, le prime sei della classifica finale si giocheranno lo scudetto, mentre le ultime due più la perdente del playout tra quindicesima e sedicesima, retrocederanno in Primavera 2.