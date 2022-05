Comparazione quote Verona-Torino: ecco le chance granata secondo gli analisti

Verona-Torino, l’analisi quote di Oddschecker: gialloblù leggermente favoriti. Attenzione al segno X

Redazione Toro News

Hellas Verona e Torino si sfideranno sabato 14 maggio alle 18. Di fronte ci saranno due squadre che non hanno più nulla da chiedere alla loro stagione. Gli ottimi risultati ottenuti hanno portato Verona e Torino nei piani medio alti della classifica. Sabato al "Bentegodi" arriva la squadra del grande ex Ivam Juric. Entrambe hanno perso l’ultimo impegno in campionato: 1-3 contro il Milan per gli uomini di Tudor, 0-1 nella sfida col Napoli per Belotti e compagni.

ULTIMI RISULTATI – Il Verona è attualmente nono in classifica con 52 punti. Atalanta, Fiorentina e Roma che lottano per tre posti tra Europa e Conference League sono ferme a 59. Finora gli uomini di Tudor hanno collezionato quattordici vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte in campionato. Due successi, due k.o. e un pari nelle ultime cinque giornate. Sempre in goal, tranne che nella sconfitta subita con l’Inter. Anche il finale di stagione del Torino è molto positivo. Prima dello stop contro il Napoli, la squadra granata non perdeva da sei partite (tre vittorie e tre pari). La sconfitta più recente era arrivata contro il Genoa il 18 marzo: 1-0 al 90’. Pareggi importanti contro Milan, Lazio e Atalanta: il più rocambolesco quello contro la Dea terminato 4-4. Nelle ultime cinque gare Belotti e compagni non hanno realizzato goal solo contro la squadra di Spalletti.

I PRECEDENTI – Sono 88 i confronti totali tra Verona e Torino. Il bilancio dei precedenti è in favore dei granata con 36 successi contro i 20 degli avversari, 32 i pareggi. Nella sfida d’andata in Piemonte è stata la squadra di Juric a imporsi per 1-0: decisiva la rete di Pobega. Prima di quella gara le ultime quattro sfide si sono concluse con un pareggio: addirittura le tre più recenti tutte con lo stesso risultato (1-1). Il Verona non riesce a superare gli avversari piemontesi da ben quattro anni: l’ultima vittoria dei gialloblù è arrivata nel 2018 (doppietta di Valoti e reti di Niang). Un solo successo nelle dieci sfide più recenti, poi addirittura sette pareggi e due vittorie del club granata.

LE QUOTE - Secondo l’analisi quote di Oddschecker è leggermente favorito il Verona per la vittoria finale con il 44% di probabilità, il successo del Torino vale invece il 33%. Mentre il pareggio è fermo al 23%. C’è grande equilibrio per i bookmaker sulla previsione delle reti che potranno essere realizzate nella sfida del Bentegodi: l’Over 2.5 si attesta al 55%, la giocata inversa è al 45%. Più probabile che siano entrambe le squadre a segnare: il Gol ha il 60% di chance di realizzarsi, il No Gol è al 40%.