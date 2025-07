Aboukhlal, l’addio commuove Tolosa: “Grande giocatore e persona meravigliosa”

Tanti messaggi positivi, qualche tifoso lo pungola per presunta omofobia

Redazione Toro News 30 luglio 2025 (modifica il 30 luglio 2025 | 06:32)

Un discorso sentito, quasi commosso, circondato dall'affetto dei compagni. Zakaria Aboukhlal, prima di lasciare Tolosa, si è congedato con gli ex compagni e con lo staff. Lo ha fatto con un breve discorso, prima di ricevere un ultimo abbraccio dai componenti del club francese. Un momento molto sentito, pubblicato sui social dai francesi. "Per me è finita, a Tolosa, dopo tre anni - ha esordito -. È stato un bel periodo, ho vissuto bei momenti e momenti meno belli. Ho vinto una coppa, ho avuto un brutto infortunio e ho costruito belle amicizie, quasi una famiglia. Voglio ringraziare tutti i giocatori, lo staff. Sono cresciuto come persona e come giocatore. Ho sentito molta vicinanza da parte di tutti, soprattutto dopo il mio infortunio. Quindi grazie, continuerò a seguirvi e vi auguro buona fortuna per la nuova stagione. Grazie".

L'affetto dei tifosi: "Grande giocatore, persona meravigliosa" — Sotto il post non mancano i commenti dei tifosi del Tolosa, dispiaciuti per la cessione dell'esterno marocchino. "Ci mancherai", scrive un utente. Gli fa eco un altro ragazzo: "Giocatore molto bravo, è un peccato che se ne vada". E ancora: "Grazie cobra per queste tre stagioni". La quasi totalità dei commenti è positiva, quasi un'eccezione in un mondo dei social in cui ormai insulti e messaggi d'odio sono all'ordine del giorno. "C'è ancora un po' di amore nel calcio", commenta un tifoso francese. E un altro si sofferma sulle qualità umane di Aboukhlal: "Grande giocatore e soprattutto persona meravigliosa".

Il ringraziamento del club e le critiche — Anche il club, nell'annunciare la cessione al Toro, ha voluto salutare il giocatore: "Dopo aver entusiasmato lo stadio per tre stagioni, il nostro nazionale marocchino vola al Torino. Gli auguriamo il meglio per questa nuova avventura". La nota stonata è rappresentata da una minoranza che, sotto il post di addio, ha attaccato Aboukhlal per una presunta omofobia. "Goodbye mr omofobo", commenta un utente. Alcuni mesi fa il giocatore avrebbe infatti preferito saltare una gara in cui il Tolosa è sceso in campo con i colori arcobaleno sulla maglia, chiedendo rispetto per i suoi principi religiosi. Una scelta che in Francia è stata etichettata come "ambigua"