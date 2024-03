Curva Maratona, dopo gli Ultras Granata altri gruppi annunciano proteste

Il comunicato diramato dal gruppo di sostenitori del Toro presente in Maratona, "C.A.S.T. 1983" nel quale protestano per le recenti sanzioni

Redazione Toro News 1 marzo 2024 (modifica il 1 marzo 2024 | 13:56)

Agli "Ultras Granata" si aggiungono anche altri gruppi della tifoseria del Torino: "C.A.S.T. 1983", "Primo Anello" e "Toro Rampante". I primi hanno diramato un comunicato nel quale annunciano che non si presenteranno allo stadio a partire dalla gara di domani sera, sabato 2 marzo, contro la Fiorentina a causa di un'eccessiva quantità di punizioni giunte a diversi membri. Diverso è per gli altri due, che comunicano la decisione di non esporre materiale identificativo, ma la loro presenza in casa e in trasferta non mancherà. Non è stata specificata la durata di questa protesta da parte dei sostenitori granata, dunque resta da capire quando avverrà il loro ritorno. Di seguito il comunicato del "C.A.S.T. 1983", del "Primo Anello" e del "Toro Rampante".

Il comunicato del C.A.S.T. 1983 — "Preso atto delle diffide che stanno falcidiando la curva Maratona, anche per situazioni che nulla hanno a che vedere con fatti violenti, il C.A.S.T. 1983 sospende le proprie attività fino a data da destinarsi. La speranza è che il futuro possa essere dalla parte di chi vuole solo vivere la curva e il tifo organizzato con aggregazione, senza l'estenuante repressione messa in atto negli ultimi tempi. Torneremo!"

Il comunicato del Primo Anello — "Rispetto, fratellanza e aggregazione. Sono valori che la curva, nei tanti anni trascorsi su quei gradoni, ha tramandato ad ognuno di noi. In virtù di questi principi e della situazione che stanno vivendo la curva Maratona e gli ultras granata, decidiamo momentaneamente di non esporre striscioni, pezze e materiale identificativo dei nostri gruppi, pur non facendo mancare la nostra presenza in casa e in trasferta. Non esiste il Toro senza la sua gente e non esiste la Maratona senza i suoi gruppo!"

Il comunicato di Toro Rampante — "Di fronte alle recenti vicende che hanno coinvolto alcuni dei principali esponenti del curva Maratona, il gruppo "Toro Rampante" esprime massima solidarietà verso i ragazzi colpiti dai provvedimenti, comunicando così la scelta di sospendere temporaneamente l'esposizione del nostro materiale durante le partite. Nonostante ciò, non faremo mancare la nostra presenza in casa e in trasferta, perchè nessuno potrà cambiare la nostra mentalità. La Maratona è casa, il simbolo della nostra storia e per questo la difenderemo sempre!"

