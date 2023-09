Enrico Polloni dopo la strofa shock su Superga: “Io minacciato di morte, ma mi scuso”

Enrico Polloni dopo la strofa shock con riferimento a Superga: "Credo sia giusto porgere le mie scuse"

Enrico Polloni ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram, chiedendo scusa per il riferimento a Superga: "Dopo tutti gli articoli, le critiche, gli insulti e soprattutto le minacce a me e i miei cari (anche di morte) ricevuti negli ultimi giorni, credo che sia giusto porgere le mie scuse a tutti per il mio errore di testo contenuto nella mia canzone. Vorrei sottolineare che, la canzone “70 Cammelli” presente negli store, era uscita il 24/02/2023 e non ha niente a che fare con quella che avete visto durante la mia esibizione in TV, questo perché avevamo già lavorato una versione contenente modifiche per i Digital Store che non contiene quella frase che avete criticato. Una versione aggiornata che sostituirà a breve la vecchia traccia. Con questo messaggio chiedo ufficialmente scusa per il mio errore di testo scritto in “70 Cammelli”. Un errore grave dove io ho chiesto e chiedo scusa, ma non meno grave di tutte le minacce di morte a me e i miei cari ricevute per scritto con violenza e insistenza. Visto che parliamo di errori di scrittura è molto grave anche questo come esempio. Io almeno ho chiesto scusa e abbiamo già lavorato alla sostituzione del brano per rispetto di tutti. Credo anche che alcuni giornalisti avrebbero dovuto contattarmi e farmi delle domande sull’accaduto prima di scrivere cose inesatte e inventate per fare notizia, articoli che possono aver contribuito e incitato persone ad attaccarmi testualmente in maniera violenta. Tutti facciamo errori, l’importante è capire e rimediare come sto cercando di fare io, ma si chiarisce e si capisce parlando civilmente e non incitando violenza o andando a fare minacce di morte pesantissime. Chiudo l’argomento augurando una buona giornata a tutti. Anche a chi si diverte a terrorizzare persone e famiglie (questo non è grave?)"