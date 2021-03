eSerie A, buona la prima su Pes: il Toro vince il girone e vede le finali

Alessandro Carlo Impero (Jock_86) trascina i granata: primo posto che vale il secondo turno ai playoff

LE GARE - Il Toro, inserito nel Girone B , ha affrontato Atalanta, Crotone e Sampdoria in gare di andata e ritorno. L'inizio dei granata, guidati nelle prime tre gare da Alessandro Carlo Impero (Jock_86), è stato decisamente positivo. Il pareggio contro l'Atalanta (1-1) e le due vittorie contro Sampdoria (2-1) e Crotone (3-1) hanno permesso al Toro di essere primo al giro di Boa. Un vantaggio però sprecato nella prima gara del girone di ritorno: i granata, guidati da Andrea Esposito (Andreinho-92), sono crollati 6-0 contro l'Atalanta nella sfida che avrebbe potuto ipotecare il primato. Il controllo della squadra è quindi tornato a Jock_86, che ha dominato contro la Sampdoria ma non è riuscito ad andare oltre l'1-1. Vittoria arrivata invece nell'ultima e decisiva sfida contro il Crotone, permettendo ai granata di chiudere il girone in prima posizione.

AI PLAYOFF - La fase a gironi non prevedeva ancora nessuna eliminazione, ma il Toro in virtù del suo piazzamento potrà contare su un importante privilegio. I granata, ai playoff del 20-21 aprile, partiranno infatti dal "winner bracket", tabellone riservato ai vincenti. In caso di sconfitta, la squadra non sarà eliminata ma avrà la possibilità di rientrare in gioco sul versante opposto, il "loser bracket". Ma non solo, grazie al primato nel girone Jock_86 e compagni partiranno dal secondo turno: sarà quindi sufficiente superare un solo avversario per qualificarsi alle finali scudetto di maggio. Per conoscere le possibili avversarie bisognerà attendere mercoledì prossimo, intanto il Toro si gode un avvio decisamente positivo.