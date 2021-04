FIGC, riesaminato il campionato ’26/’27: il consiglio federale potrà decidere

Aggiornamento / La Commissione ha completato la ricostruzione storica, il verdetto dovrebbe arrivare dopo l'estate

LA VICENDA - Il titolo del 1927, che il Torino sente di aver regolarmente vinto battendo la Juventus il 5 giugno di quell'anno, non fu assegnato perché all'epoca Allemandi sarebbe stato protagonista di un caso di corruzione, pur risultando tra i migliori nella sfida contro i granata. Il presidente della Federcalcio di allora, Leonardo Arpinati, bolognese, non assegnò lo scudetto ai felsinei che erano arrivati secondi per questioni di opportunità, e nemmeno alla Juventus che aveva concluso il campionato al terzo posto. Il Toro è impegnato nella controversia sin dal 17 ottobre 2015, quando Urbano Cairo, da poco diventato presidente, in occasione della posa della prima pietra del nuovo Filadelfia, annunciò la richiesta formale di riassegnazione del titolo alla FIGC, istanza che venne presentata ufficialmente nell'aprile del 2017.