Filadelfia, firmato l’accordo per la restaurazione di un moncone storico: le ultime

Ostacoli di vario genere hanno frenato il processo, ma il moncone storico del Filadelfia sul lato di via Filadelfia sarà presto rimesso a nuovo. Nelle scorse ore è stato infatti firmato l’accordo tra la Fondazione Filadelfia e la Fiammengo Federico srl, nota azienda torinese specializzata in ristrutturazioni di edifici storici, per la restaurazione di uno dei due pezzi di tribuna che legano l’attuale Filadelfia alla memoria dello storico impianto che vide le imprese del Grande Torino. La ditta si assumerà tutti gli oneri dell’intervento, permettendo alla Fondazione di utilizzare i fondi a sua disposizione per altri fini.