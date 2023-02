Fiorentina-Torino, i granata sui social: Ricci “Adesso testa al Campionato”

Il cammino del Torino in Coppa Italia si interrompe ai quarti di finale: all'Artemio Franchi prevalgono i padroni di casa di Vincenzo Italiano, che si impongono per 2-1 sui granata di Ivan Juric. Tanta la delusione per l'eliminazione dalla coppa, ma ora la concentrazione e le motivazioni vanno al campionato, come testimoniato dal post su Instagram di Samuele Ricci, che suona la carica.