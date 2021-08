Fiorentina-Torino 2-1, Italiano: “La qualità si allena in settimana e ripaga”

Le parole del tecnico della Viola al termine della partita contro i granata

Non c'è solo Vlahovic, però agli occhi del tecnico: "Pulgar si è sacrificato, la marcatura di Linetty non gli ha permesso di toccare tanti palloni, ma ha fatto bene. Ora che è arrivato Torreira c'è grande concorrenza, sarà più un problema per me che devo scegliere. Ma è sempre bene dover scegliere tra tanti giocatori che hanno qualità, questo pubblico merita una squadra di qualità". E ancora sul concetto di qualità: "Tutto quello che si fa in campo è lo specchio di quello che si fa in settimana. La qualità alla fine ti premia e paga, ma va allenata in settimana. Oggi abbiamo fatto due gol di qualità, anche il gol di Verdi lo è stato qualità"

Infine sulle ambizioni per tornare in Europa: "Se queste sono le prestazioni penso che la Fiorentina possa vincere tante partite. Non ci siamo posti obiettivi, dobbiamo fare bene e cercare di vincere più partite possibili. A volte si è parlato troppo qui e non è andato bene, bisogna lavorare".

Ai microfoni di Sky Sport invece, si è concentrato sulle tempistiche con cui la squadra abbia assimilato i suoi dettami di gioco: "Anche a Roma per lunghi tratti la squadra ha fatto quello che in un mese e mezzo abbiamo cercato di proporre. Potevamo fare qualcosa in più pure lì, ci tenevamo oggi a fare bene in casa davanti al nostro pubblico. Sono contento per i ragazzi, è un premio per il loro lavoro". Sull'abbraccio con Vlahovic: "Ci dimentichiamo a volte che sia giovanissimo, mi ha colpito per come è un trascinatore, per come vuole sempre la palla. Davanti a lui ha un futuro strepitoso, ma deve continuare a essere questo". Un neo alla vittoria però c'è: "Non si può negli ultimi cinque minuti di recupero mettere in pericolo una partita del genere. Potevamo chiuderla meglio in due o tre momenti del secondo tempo. E' andata bene, ci meritavamo di vincere e di questo sono contento".