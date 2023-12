Frosinone-Torino 0-0, le reazioni social: “E la mancata espulsione di Oyono?”

Il Toro non riesce ad andare oltre lo 0-0 sul campo del Frosinone. I granata mancano il secondo successo consecutivo dopo quello contro l’Atalanta. Non mancano sicuramente le polemiche per la direzione arbitrale e in particolar modo per un mancato secondo giallo a Oyono in avvio di gara. Da qui partono la maggior parte delle polemiche dei tifosi granata su X. Di seguito i migliori tweet dei tifosi.