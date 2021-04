Funerale Guerini, Cairo: “Colpito per l’accoglienza di Lotito e dei tifosi laziali”

Le Dichiarazioni / Cairo parla dell'accoglienza riservatagli dai tifosi laziali e dal presidente Claudio Lotito

Ieri, giovedì 1° aprile, è stato il giorno dell'ultimo saluto a Daniel Guerini, lo sfortunato ragazzo della Primavera della Lazio (ed ex Torino) morto in un tragico incidente stradale. A Roma, oltre 3000 sono state le persone presenti per dare al giovanissimo giocatore biancoceleste un tributo. Tra queste anche il presidente del Torino Urbano Cairo, che ha affidato le sue impressioni a La Gazzetta dello Sport: "La commozione, il dolore, la partecipazione, la solidarietà, i sentimenti e il rispetto ci hanno unito tutti in chiesa, - esordisce il presidente granata - al di là dei colori e delle rivalità sportive che non hanno senso davanti alla perdita di un ragazzo. Ci sono stati aspetti toccanti nella giornata tristissima dell’ultimo saluto a Daniel Guerini. Che non dimenticherò e porterò sempre con me".