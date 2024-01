Genoa-Torino 0-0, le reazioni social: “Venia per Vanja”

Niente scatto in classifica ma un passettino in avanti per il Toro, che non va oltre lo 0-0 sul difficile campo di Genova. Gli uomini di Juric non riescono a sfondare in una partita molto tattica, contro una squadra che non ha rinunciato ad attaccare ma sempre con un particolare occhio di riguardo a non concedere spazi. Sono poche le occasioni da gol da una parte e dall'altra e le difese prevalgono sugli attacchi. Di seguito alcuni dei migliori tweet dei tifosi granata al termine della sfida coi rossoblù.