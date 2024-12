Genoa-Torino, i precedenti: l’ultima vittoria granata a Marassi con Giampaolo

Dopo la sconfitta per 1-0 con il Napoli, il Torino sabato 7 dicembre a Marassi affronterà il Genoa di Patrick Vieira (calcio d’inizio alle ore 15.00). Lo storico dei precedenti giocati in terra rossoblù tra queste due squadre è nettamente a favore del Genoa: i granata sono stati in grado di vincere 12 volte su un totale di 55 partite di Serie A, 16 i pareggi e 27 son state le sconfitte.