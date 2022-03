Genoa-Torino, le formazioni ufficiali: Izzo e Pjaca dal 1’

Le scelte di Blessin e Juric: fischio d'inizio alle 21

Ufficiali le formazioni che scenderanno in campo alle 21 al Ferraris. Tra i granata come annunciato c'è Berisha tra i pali, davanti a lui confermato Izzo al posto dell'infortunato Djidji con Bremer e Rodriguez in difesa. In avanti si rivede Pjaca al posto di Brekalo.