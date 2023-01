Il Capodanno del Torino: l’augurio di Cairo e il brindisi londinese di Vagnati

Si chiude un anno, se ne apre un nuovo e come sempre è tempo di bilanci da una parte e nuovi obiettivi dall'altra. In casa Toro è una fine e un inizio anno di lavoro, con la squadra al lavoro al Filadelfia per preparare il match del 4 gennaio contro il Verona, ma la notte di San Silvestro è un momento sempre speciale. Vediamo, tramite i post condivisi sui social, come l'hanno passata alcuni protagonisti granata.