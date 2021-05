Il Torino FD è Campione d’Italia Fispes

Il Torino FD conquista il tricolore. Premiati anche Michele Cravero come migliore portiere e Antonio Marigliano come miglior giocatore

Il Torino FD conquista il tricolore. Oltre allo scudetto conseguito dall'intera squadra, Michele Cravero ha ricevuto il premio come migliore portiere e Antonio Marigliano quello come miglior giocatore. La formazione allenata da Michele Del Vecchio ha dovuto attendere il risultato della partita tra Contesse e Calcio Veneto (terminata 3-2) per aggiudicarsi il titolo. Il Torino FD in questo percorso, per vincere il tricolore, ha pareggiato 0-0 con il Contesse e perso 2-1 (rete messa a segno da Andrea Valenti) con il Calcio Veneto nel girone d'andata. Nelle gare di ritorno, invece, la formazione granata ha vinto entrambe le partite: 2-0 contro il Contesse (reti messe a segno da Antonio Marigliano e Alessandro Genta) e 1-0 contro il Calcio Veneto (rete realizzata da Andrea Valenti). Di seguito le parole piene di soddisfazione e orgoglio del mister Michele Del Vecchio che ha portato i ragazzi verso la conquista del titolo: "Un traguardo meritato grazie all'impegno e alla costanza. Siamo venuti a Jesolo convinti di potercela fare e così è stato. Grazie e complimenti ai giocatori".