Il Toro e i risultati sempre in bilico: il dato che accomuna Juric e Mondonico

Almeno 10 successi segnando al massimo 30 gol nelle prime 29 giornate di Serie A: non succedeva dal 1991/92

C’è un dato che accomuna Ivan Juric a Emiliano Mondonico. E riguarda le vittorie ottenute di “corto muso” come direbbe qualcuno sull’altra sponda calcistica, o con risultati da Under per chi usa un gergo da betting. Infatti, questa è la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria in cui il Torino ha registrato almeno 10 successi segnando al massimo 30 gol nelle prime 29 giornate di Serie A: la precedente occasione in cui era capitato ai granata risale al 1991/92, torneo che chiuse in terza posizione. Quello era un Toro rimasto indimenticabile per molti per i risultati ottenuti, ed evidentemente questo ha la priorità sullo spettacolo

Il Toro di Juric e le vittorie di misura — Il Toro del tecnico croato, come quello di Mondonico di trent’anni fa, insomma non si contraddistingue per essere protagonista di partite con tanti gol segnati. In particolare, in questa stagione le dieci vittorie sin qui ottenute sono state ottenute tutte con solo una rete di scarto tranne due: i 2-0 rifilati a Sampdoria e Lecce. Peraltro pure nella stagione 2021/2022, la prima dell’era Juric, non si era visto un Toro spumeggiante. Su 13 vittorie, solo 4 erano state ottenute con più di una rete di scarto: quelle con Empoli (1-3), Fiorentina (4-0), Sampdoria (3-0) e Salernitana (4-0).

Le sconfitte di misura e quei precedenti con la Salernitana... — La gestione tecnica di Juric si caratterizza per aver dato la priorità all’equilibrio tattico e alla fase di non possesso. Anche le sconfitte subite sono spesso di misura, salvo poche eccezioni. Affermazione che viene confermata proprio dall’ultimo ko, quello casalingo con la Roma, al termine di una partita terminata 0-1 e caratterizzata da un tiro nello specchio per parte. Il Torino di Juric segna poco, e se questo potrebbe essere ricondotto anche (se non soprattutto) alla mancanza di un bomber da doppia cifra stabile, i granata sperano che la partita contro la Salernitana possa essere un’eccezione. Del resto il Torino ha vinto i due precedenti casalinghi di Serie A contro la Salernitana, segnando ben 11 reti (7-1 nel novembre 1947 e 4-0 nel settembre 2021, proprio con Juric allenatore). Anche la cabala certe volte ha un suo peso.