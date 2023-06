Il Toro e l’ultimo passaggio che manca: sul mercato è vietato sbagliare

Curiosa la classifica dell’ultima stagione di Serie A proposta da Whoscored.com riguardante la classifica del Torino per media di passaggi chiave a partita, con i primi 5 giocatori granata che sono rispettivamente: Vlasic con 1.9 - il croato è anche ottavo nella classifica generale dei giocatori di Serie A, con 57 passaggi chiave in tutto il campionato- segue Miranchuk con 1.5, Lazaro con 1.3, Lukic con 1 e infine Ilic con 0.8. Allo stato delle cose, quattro su cinque non sono più calciatori granata. Il Toro è una squadra che nell’ultima stagione ha fatto fatica a finalizzare con costanza proprio perché spesso è mancato l’ultimo passaggio, come confessato spesso proprio da Ivan Juric, soprattutto in casa e contro squadre di bassa classifica, cosa che ha fatto perdere punti fondamentali, come nel caso di Verona, Salernitana e Spezia, match in cui i granata sono usciti dall’Olimpico Grande Torino con soli 2 punti e 2 gol segnati. La società granata dovrebbe quindi tenersi stretti i suoi migliori giocatori per la capacità di fornire passaggi decisivi o comunque lavorare nella sessione estiva - sia sul campo che sul mercato - per migliorare su questa statistica.