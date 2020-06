Il Toro verso la ripresa: De Silvestri chiamato agli straordinari, il rinnovo passa dal campo

Il trend della curva epidemiologica del Covid-19 continua ad essere positivo. Come stabilito dalle istituzioni del calcio e dal Governo, ci si avvia verso la ripresa del campionato. Il Torino è chiamato a lottare per la salvezza nelle ultime partite che rimangono. Dopo la quarantena forzata, i giocatori gradualmente hanno cominciato ad allenarsi, prima individualmente e poi in gruppo. Andiamo ad analizzare la situazione per i singoli componenti della rosa granata. Concentriamo ora l’attenzione su Lorenzo De Silvestri.

Sarà chiamato agli straordinari Lorenzo De Silvestri. Con la partenza di Laxalt, che a gennaio ha fatto ritorno al Milan, il Toro si ritrova infatti con i giocatori contati sugli esterni. Con un Ansaldi che sarà da gestire al meglio in un finale frenetico ed Ola Aina che ha mostrato un rendimento troppo altalenante, il laterale ex Samp sarà dunque un giocatore fondamentale per Moreno Longo.

DOPPIO MODULO – L’esterno scuola Lazio sarà dunque una risorsa importante per Longo, che in queste settimane ha provato moduli diversi. Oltre al 3-4-3 già impiegato prima dello stop, il tecnico sta testando anche il 4-4-2. E De Silvestri potrebbe costituire una carta importante, potendo giocare tanto da esterno a tutta fascia quanto da terzino con compiti prevalentemente difensivi. Con lui in campo si potrebbe quindi pensare anche ad un cambiamento di assetto tattico a gara in corso.

IL CONTRATTO – Per De Silvestri c’è in ballo anche la questione legata al contratto, in scadenza al termine di questa stagione. Al riguardo si è espresso anche Davide Vagnati il giorno in cui è stato presentato ed il discorso è stato molto chiaro: prima le prestazioni, poi i rinnovi. Per l’esterno, che è seguito con interesse dal Bologna, questo finale di stagione sarà dunque l’occasione per conquistarsi il prolungamento con il Toro: il futuro in maglia granata passerà dal campo.