Il Toro verso la ripresa: Meité pronto al rilancio. Ma potrebbe patire fisicamente

Il trend della curva epidemiologica del Covid-19 continua ad essere positivo. Come stabilito dalle istituzioni del calcio e dal Governo, ci si avvia verso la ripresa del campionato. Il Torino è chiamato a lottare per la salvezza nelle ultime partite che rimangono. Dopo la quarantena forzata, i giocatori gradualmente hanno cominciato ad allenarsi, prima individualmente e poi in gruppo. Andiamo ad analizzare la situazione per i singoli componenti della rosa granata. Concentriamo ora l’attenzione su Soualiho Meité.

L’ombra di se stesso, per quasi tutta la stagione 2019/2020. Dopo le grandi ed alte aspettative legate alla sua prima stagione, quest’anno si è rimasti molto delusi dalle prestazioni di Meité. Adesso però, dopo il lockdown, comincia una nuova parentesi per tutti i giocatori, compreso anche il mediano granata, che ha bisogno di una scossa per riuscire a non rendere completamente deludente tutta la sua annata.

SFAVORITO – Ma ovviamente Longo dovrà valutare con molta cautela i giocatori da inserire, perché – come abbiamo già scritto su queste colonne – ci sono solo 16 giocatori di movimento da gestirsi in 13 partite ogni 3 giorni. Per questo, ci sarà una sorta di duello con Lukic, nel quale Meité parte teoricamente sfavorito: il mediano serbo dovrebbe essere pronto per giocare, e dovrebbe avere più facilità nell’inserirsi in campo, anche grazie alla sua stazza fisica meno imponente.

PARTITELLA – Però Longo, come detto, valuta attentamente tutte le situazioni. Infatti nella partitella casalinga di questa settimana, l’allenatore ha inserito Meité nel gruppo dei giocatori titolari, insieme a Belotti e gli altri. Quindi dipenderà molto dal mediano ex Monaco: se riuscirà a sopportare il peso della preparazione durante la quarantena e deciderà di tornare a spingere sull’acceleratore potrà prendersi un posto da titolare duellando in maniera produttiva con Lukic.