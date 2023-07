Ilic: “Juric mi dice di essere più cattivo, spero di sfatare il tabù punizioni”

Continuerai a fare coppia con Ricci?"Dipende dal mister, è lui che sceglie chi gioca e chi no".

A che punto è il livello di perfezionamento?"Il mister mi chiede di essere più cattivo, di giocare con “gamba forte”, come dice sempre lui. Ho capito che questo è fondamentale per poter crescere. Ma sono ancora giovane e ho tempo per farlo".

Sarai il nuovo addetto alle punizioni?"Lo spero. So che il Torino non segna su punizione in Serie A da anni. Speriamo di sfatare il tabù in questa stagione, io o qualcun altro. Io sono uno che vuole calciare se c’è una opportunità. Il pallone me lo prendo volentieri".

Qual è l'obiettivo di quest'anno?"Quello di crescere, di giocare meglio rispetto all’anno scorso. Dobbiamo crescere sia individualmente sia collettivamente. In questo ritiro impariamo quello che non siamo riusciti a fare l'anno scorso".

In cosa sono serviti i primi sei mesi di ambientamento a Torino?"È fondamentale essere amici anche fuori dal campo. Perché così cresce l’intesa anche in campo".

C'è qualcosa che Juric chiede di diverso rispetto all'anno scorso? "Stiamo continuando a lavorare nello stesso modo dello scorso anno, ma vogliamo ottenere risultati migliori".

C'è qualche ragazzo giovane per cui puoi essere un riferimento?"Non mi sento di esempio per i compagni più giovani, certo se vedo la possibilità do un consiglio ai più giovani, ma altrettanto fanno loro con me. Tuttavia, penso di avere personalità. Sono cresciuto così, non è una cosa che impari".

Giocare con una sola punta è un vantaggio o uno svantaggio?"Questo non lo so. Il mister ha piena facoltà di decidere chi gioca e con quale schema. Noi siamo qui per giocare e fare quello che dice lui. Io mi trovo bene sia giocando con una o con due punte. Gli allenamenti sono fatti apposta per mettere a posto i meccanismi".

Chi è il tuo modello? "Luka Modric".

A cura di Gianluca Sartori e Andrea Calderoni