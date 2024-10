Inter-Torino 3-2, infortunio Zapata: il ginocchio sinistro va ko, fuori in barella

Bruttissime notizie per il Torino: nel finale della gara contro l'Inter c'è un serio problema fisico per Duvan Zapata. Il colombiano ha lasciato il campo, in barella e con le mani sul volto, all'84' tra gli applausi di incoraggiamento di San Siro per un problema al ginocchio sinistro. Il capitano granata è rimasto a terra dopo aver appoggiato male il piede al termine di un'azione in solitaria sulla sinistra. Ore di apprensione in casa Toro, le condizioni di Zapata saranno da valutare.