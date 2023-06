Italia U21-Francia U21, formazioni ufficiali: in campo i granata e Bellanova

L'attesa è finita, sta per iniziare l'Europeo di categoria per l'Italia U21. Gli azzurrini affronteranno la Francia U21 in questa prima sfida della manifestazione.Trova spazio immediatamente Samuele Ricci, il centrocampista granata scenderà in campo dal primo minuto di gioco. Partiranno titolari Pellegri e l'obbiettivo di mercato Raoul Bellanova. L'ex Genoa torna in campo dal primo minuto, non succedeva dal 30/10/22, gara giocata contro il Milan. L'attenzione sarà anche sull'esterno di proprietà del Cagliari, sarà un'occasione per poterlo osservare da vicino.