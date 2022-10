Izzo sul derby: “Come va a finire? Spero vinca il mio Toro, senza beffa finale”

"Questo è il momento migliore per affrontare i bianconeri - ha esordito Izzo, che ha battuto la Juventus con la maglia del Monza in una gara in cui è stato protagonista - Non stanno bene, sono in difficoltà. L'occasione è ghiotta". La ricetta per vincere? "Mettere tutto in campo. Il modo di giocare del Toro è un vantaggio in partite dove non devi risparmiarti. Come vivevo i derby? Era una gara da vincere per dare una gioia ai nostri tifosi: il Toro nella mia testa deve sempre stare tra le prime otto della classifica. L'anno scorso c'erano le condizioni per pensare all'Europa". Infine un pronostico: "Spero che il derby lo vinca il mio Toro. Dico mio perché al Toro sono legato e nel Toro giocano i miei amici: può risolverlo Sanabria, mi piacerebbe lo facesse Lukic, per lui un modo di chiudere l'episodio della non partenza per Monza. Come terminerà la partita? Spero senza beffa finale: a me è capitato due volte. Ma sono fiducioso, i miei ex compagni sanno cosa fare e lo faranno bene".