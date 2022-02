Juventus-Torino 1-1, De Ligt: “Ho fatto un bel gol, ma era importante vincere”

Le dichiarazioni dei protagonisti della partita al termine di questo match valido per il 26^ turno di Serie A

Al termine del derby Juventus-Torino, valido per la 26^ giornata di Serie A, Matthijs De Ligt è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando la partita con le seguenti dichiarazioni: "Il derby è sempre molto importante per la città e per i tifosi e si vuol vincere sempre. Mi sono trovato bene con Alex Sandro centrale, ora abbiamo tre giocatori centrali infortunati e Danilo squalificato quindi siamo in emergenza, ma siamo andati bene".