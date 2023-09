La moviola di Torino-Roma: buona gestione di Guida, ammonizioni giuste

Il rigore per la Roma e il fallo su Zapata

La gara tra Torino e Roma è stata come detto dura e a tratti un po' nervosa, ma Guida non ha dovuto fare scelte difficili e non ci sono stati grandi dubbi arbitrali. La partita è stata molto combattuta e il Torino è stato preciso e pulito, lo dimostrano le 0 ammonizioni per i granata. Nel primo tempo i giocatori della Roma si sono lamentati per un calcio di rigore a causa di un presunto tocco con il braccio di Lazaro, dal replay si è però notato che il tocco era fuori area - dunque il VAR non poteva intervenire - e che inoltre l'esterno del Toro aveva il braccio attaccato al corpo, quindi giusta la decisione di non fischiare da parte del direttore di gara. Nel finale di partita c'è poi stato un intervento al limite dell'area su Zapata, non fischiato dall'arbitro, che poteva essere punito tranquillamente, ma questo è stato uno dei pochissimi errori del direttore di gara. Bene anche la gestione dei cartellini, in una partita così intensa Guida ha condotto il match con intelligenza.