La Salernitana porta il suo stendardo a Superga e rende omaggio al Grande Torino

Nella giornata di oggi andrà in scena Juventus-Salernitana, gara valevole per gli ottavi di Coppa Italia. La Salernitana, che è appunto a Torino in vista del match, ha colto l'occasione per fare visita a Superga e omaggiare il Grande Torino. Come si vede dalle storie Instagram del profilo ufficiale è stato appeso lo stendardo della squadra vicino a tutte le sciarpe e le bandiere di numerose squadre, che negli anni hanno lasciato un ricordo vicino al monumento dedicato agli Invincibili.