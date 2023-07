L’allenamento mattutino a Pinzolo: assenti Ilkhan e Linetty

11.18 - Finisce qui la partita. In attesa del prossimo esercizio, Ricci e Zima si spostano in palestra.

10.56 - Cambio esercizio: partitella 11vs11 con numero di tocchi liberi. Juric chiede massima intensità per rubare subito palla e andare in avanti.

10.16 - Giocatori in campo. Al via la sessione mattutina di allenamento.

10.10 - I giocatori sono attesi in campo per le ore 10:15. A breve Ivan Juric darà il via all'undicesimo giorno di ritiro per il Torino a Pinzolo.