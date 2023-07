L’allenamento pomeridiano a Pinzolo: Juric sembra soddisfatto. Assente Vanja

18.02 - Singo e Dembele stanno lavorando a parte, su una metà campo. I due giocatori granata si stanno esercitando sui cross.

17.56 - Vanja assente. Il portiere del Torino è stato tenuto precauzionalmente a riposo per un fastidio riscontrato in giornata, fastidio che però non preoccupa.

17.44 - Sul campo d'allenamento primario i giocatori stanno eseguendo degli esercizi sul possesso palla: sette contro sette, con ai bordi del campo altri sette giocatori che fanno da jolly.

17.41 - Sul campo d'allenamento secondario, invece, sono presenti Ciammaglichella, Antolini, Silva e Pellegri. I primi tre si stanno allenando col pallone insieme ai membri dello staff di Ivan Juric, mentre Pellegri si sta dedicando alla corsa.

17.34 - Il Torino inizia la seduta di allenamento pomeridiana con il riscaldamento. Radonjic e Ricci sono regolarmente in gruppo come questa mattina, mentre per Linetty, Pellegri e Karamoh è in programma un lavoro differenziato.

17.31 - Yann Karamoh, uscito dolorante con una borsa del ghiaccio sul ginocchio nella prima amichevole del Torino a Pinzolo, si dirige verso la palestra. Per lui lavoro a parte.

17.25 - I giocatori del Torino stanno iniziando ad arrivare sul campo primario d'allenamento a Pinzolo. A breve inizierà la seduta pomeridiana di allenamento.

17.15 - L'appuntamento sul campo d'allenamento è fissato per le ore 17:30, ma alcuni giocatori della rosa hanno svolto un lavoro in palestra già prima delle 17:00.

17.10 - Si attende l'arrivo di tutti i giocatori del Torino sul campo d'allenamento, così da iniziare con la seduta pomeridiana agli ordini di Ivan Juric e del suo staff tecnico.

17.05 - Anche Perr Schuurs, Raoul Bellanova e Karol Linetty hanno raggiunto il difensore granata sul campo di Pinzolo per dedicare del tempo ai tifosi presenti prima di iniziare l'allenamento.

17.00 - Sul campo di allenamento è arrivato Alessandro Buongiorno, che si sta concedendo ai tifosi granata presenti a Pinzolo prima dell'inizio della sessione pomeridiana di allenamento agli ordini di Ivan Juric.

Ottavo giorno di ritiro per il Torino. I granata di Ivan Juric, reduci da un pomeriggio di riposo dopo l'amichevole vinta con la Feralpisalò, sono tornati in campo a Pinzolo già nella mattina di questo lunedì 24 luglio. Questo pomeriggio si procederà con una sessione d'allenamento, in programma a partire dalle ore 17:30. Qui trovate gli aggiornamenti sulla seduta, a cura dei nostri inviati Alberto Giulini e Federico De Milano.