Lazio-Torino, per Prontera prima volta alla direzione dei granata

Prima volta per Alessandro Prontera alla direzione di una gara del Torino, che sabato 16 aprile sfiderà la Lazio

A dirigere la sfida di sabato sera - 16 aprile - alle 20.45 all'Olimpico di Roma tra Lazio e Torino sarà l'arbitro Alessandro Prontera, della sezione di Bologna: per lui, è la prima volta alla direzione di una gara dei granata. Al contrario, non è la prima volta alla direzione di una gara di Serie A: con i suoi 35 anni, quella in Lazio-Torino sarà per lui l'8^ presenza nel massimo campionato. L'ultima gara risale al 26 febbraio, il 2-1 del Sassuolo sulla Fiorentina. Prima volta stagionale, anche, che Prontera si trova a dirigere una partita dei biancocelesti (con la Lazio, aveva arbitrato soltanto una gara e fatto il quarto uomo in 3 partite dello scorso campionato).

VAR - La direzione della sala VAR di Lazio-Torino, invece, è stata affidata a Gianluca Aureliano: anche per lui, è la prima volta in sala VAR durante una partita dei granata (come arbitro di gara ha diretto per 2 volte delle gare del Toro), mentre con la Lazio sabato sera raggiungerà la 4^ presenza. L'ultima presenza di Gianluca Aureliano in sala VAR con i biancocelesti risale al 9 gennaio 2022: la sconfitta della squadra di Sarri per 2-1 subita dall'Inter di Inzaghi. L'ultimo precedente in sala VAR, invece, risale al 9 aprile 2022 durante Inter-Verona.