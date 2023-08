Lens-Torino 0-0: i granata reggono nel test al sapore di Champions

Termina 0-0 l'amichevole di Lens. Buone risposte per il Toro, che non sfigura affatto contro una squadra che ha chiuso al secondo posto l'ultima Ligue 1 e giocherà la Champions League. I granata mettono in mostra una buona gestione del possesso, specialmente nel primo tempo. La difesa è già convincente con Schuurs sugli scudi, sono invece mancati gli spunti per creare occasioni nitide negli ultimi venticinque metri.

Secondo tempo: Schuurs sugli scudi

In avvio di ripresa Juric inserisce Tameze e Radonjic per Ricci e Karamoh. La prima occasione del secondo tempo è per il Lens: Singo e Schuurs si immolano su Machado. La risposta del Toro è affidata a Sanabria, che da pochi passi al 54’ non riesce a battere Samba su imbucata di Seck dopo un ottimo recupero alto di Schuurs. Juric decide quindi di giocarsi le carte Zima, Bayeye e Pellegri, in campo per Rodriguez, Singo e Sanabria. I padroni di casa tornano a farsi vedere con un colpo di Guilavogui che non riesce a inquadrare e trova i guantoni di Gemello. Al 75’ Gineitis e Verdi rilevano Ilic e Seck tra i granata. Pochi istanti più tardi rischia il portiere del Toro, che si fa anticipare in uscita da Guilavogui che manda alto di poco. Juric è quindi costretto a rinunciare a Zima per un problema fisico: al suo posto entra N’Guessan. Dembele rileva invece Vojvoda sulla corsia di sinistra. Nel finale non c’è però spazio per grandi occasioni: termina 0-0 a Lens.