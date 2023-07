LIVE! L’allenamento mattutino a Pinzolo: in campo il secondo gruppo

10.36 - Radonjic trova un appoggio molle per Vanja, Juric lo riprende: "“Dai concentrati, che poi perdiamo palla in partita perché siamo molli"

10.35 - Juric chiede ritmo a Radonjic e si complimenta con Bellanova per i cross

10.28 - Così sono divisi i primi 12 granata in campo. Juric chiede a tutti di accelerare

10.26 - Inizia lavoro tecnico-tattica: si lavora su conduzione palla con il gruppo diviso in due blocchi da 6

10.18 - Dunque Radonjic sta svolgendo l'allenamento con i compagni. Applausi per lui dai tifosi presenti a vedere l'allenamento

10.13 - Il primo gruppo, terminato il lavoro in palestra scende ora in campo. Ne fanno parte: Bellanova, Tameze, Ciammaglichella, Vojvoda, Savva, Sanabria, Rodriguez, Bayeye, Schuurs, Radonjic, Ilic e Antolini

10.01 - Verdi e Zima entrano ora in palestra

09.58 - Mentre va avanti il lavoro in palestra per i giocatori di movimento, Cataldi allena Vanja e Gemello sui riflessi e reattività nel rialzarsi dopo una parata

09.51 - Paro ha fatto un giro del campo principale per valutare il terreno di gioco. Ora torna a supervisionare il lavoro in palestra

09.48 - Lo staff granata ha iniziato a predisporre il materiale per le esercitazioni sul campo principale. La pioggia sembra in diminuzione

09.40 - Il campo principale resta ancora vuoto, continua il lavoro in palestra dei giocatori di movimento. Nel frattempo aumenta la pioggia a Pinzolo

09.32 - I primi a scendere in campo sono i portieri - Vanja e Gemello - che si stanno allenando sul campo 2

09.31 - Torino arrivato. La sessione sarà divisa in due gruppi. Si parte con il primo, che al momento si trova in palestra per la prima fase della sessione