Ludergnani vince il premio “Amico dei bambini, un esempio per loro”

Ruggero Ludergnani, responsabile del settore giovanile granata, verrà insignito del premio "Amico dei Bambini… Un Esempio per Loro” in occasione del torneo Amici dei Bambini

Nella giornata di domani 7 febbraio il Responsabile del Settore Giovanile Ruggero Ludergnani riceverà il premio "Amico dei Bambini… Un Esempio per Loro” in occasione della presentazione del 17º Torneo Amici dei Bambini, presso la Black Area della Galleria Lampo a Milano. Si tratta di un torneo a scopo benefico i cui ricavati verrano indirizzati alla “Casa Padre Mario”, la nuova comunità educativa per adolescenti. All'evento saranno presenti altre figure di grande rilievo come il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, Il Direttore Sportivo dell'Inter Piero Ausilio, quello del Verona Sean Sogliano, lo Chief Strategy Officer del Genoa Alessandro Galleni, l'allenatore Alberto Gilardino e i calciatori Andrea Colpani, Davide Zappacosta, Giorgio Scalvini e Matteo Darmian.