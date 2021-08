Lutto nel mondo Toro: è morto Cesare Salvadori

Morto Cesare Salvadori, ex presidente della fondazione Filadelfia. Aveva 80 anni.

Se ne è andato proprio nel giorno della chiusura delle Olimpiadi di Tokyo. Dopo una lunga malattia è venuto a mancare oggi, 8 agosto 2021, Cesare Salvadori, colui che da presidente della Fondazione Filadelfia ha guidato il processo di rinascita del glorioso stadio granata. Aveva 80 anni. Ex campione di scherma, con una medaglia d’oro alle spalle alle Olimpiadi di Monaco nel 1972, una medaglia d’argento a Tokyo nel 1964 e una sempre d’argento a Città del Messico nel 1968. Negli ultimi anni si è messo a disposizione del Comune di Torino come presidente della Fondazione Filadelfia, l’ente proprietario dello stadio dove giocò il Grande Torino. Si dimise dalla carica nel 2017, subito dopo la rinascita del campo e la firma del contratto d’affitto col Torino. Tra le frasi pronunciate da Salvadori, ricordiamo “Il Filadelfia sia la casa del Toro, non solo un campo d’allenamento”. Il suo spirito dovrà guidare il processo di completamento dello stadio.