Lutto, trovato senza vita Del Bianco del Don Bosco Asti: ex allievo del Torino

Trovato senza vita nel suo appartamento ad Asti il 23enne Paulo Cesar Del Bianco, che militava nel Don Bosco Asti, il ragazzo aveva giocato negli allievi del Torino. Le cause del decesso non sono ancora chiare. Intanto è arrivato il cordoglio da parte del club di appartenenza: “Tutto l’A.S.D. Don Bosco si stringe nel dolore per la morte di Paulo Cesar Del Bianco. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze”, si legge in una nota della società. Anche da parte di tutta la redazione di ToroNews le più sentite condoglianze alla famiglia.