Matteo Sereni, l’ex portiere granata compie oggi 48 anni

Nato a Parma l'11 febbraio 1975, Matteo Sereni spegne oggi 48 candeline. Arrivato al Torino nel 2007 a parametro zero dopo essere stato messo fuori rosa dalla Lazio, Sereni è diventato beniamino dei tifosi granata dopo essere stato uno dei migliori portieri di Serie A nella stagione 2007/2008, durante la quale, tra l'altro, parò due rigori a Massimo Maccarone in Torino-Siena 1-1 del 23 settembre 2007. Al Torino restò per tre anni, fino al 2010, collezionando 102 presenze totali.