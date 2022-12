Monza-Torino, le formazioni ufficiali: Ricci e Lukic tornano in mediana

Le scelte di Juric e Palladino per l'amichevole tra Torino e Monza

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Monza-Torino, ultima amichevole dei granata di Juric prima della ripresa del campionato di Serie A. Il tecnico croato schiera i granata con il solito 3-4-2-1. Milinkovic-Savic tra i pali; in difesa torna la coppia Djidji-Rodriguez come braccetti, confermato Schuurs centrale. A centrocampo due graditi ritorni, quelli di Lukic e Ricci, entrambi recuperati; sulle fasce si piazza la solita coppia formata da Lazaro e Vojvoda. Nessun cambio per quanto riguarda il reparto offensivo, visto che Vlasic è appena rientrato dalle vacanze e parte dalla panchina. Sulla trequarti spazio quindi a Miranchuk e Radonjic; prima punta Sanabria.